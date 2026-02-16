Умер актер Роберт Дюваль

Американский актер и кинорежиссер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет, сообщает AFP, ссылаясь на заявление жены актера.

Mark Blinch / Reuters / Scanpix / LETA

Дюваль известен по фильмам «Военно-полевой госпиталь», «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня». Он снялся в более чем 100 фильмах.

Дюваль начал свою карьеру на телевидении в 1960-х годах. В 1962 году он дебютировал в полнометражном кино, сыграв роль Бу Рэдли в фильме «Убить пересмешника». 1966 году актер начал выступать на Бродвее.

Дюваль в 1984 году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие». Его шесть раз номинировали на «Оскар» за фильмы «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Великий Сантини», «Апостол», «Гражданский иск» и «Судья».

Актер получил премию BAFTA и четыре премии «Золотой глобус».