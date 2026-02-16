В Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году продлят особый формат проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в школах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, министерство приняло такое решение в связи с тем, что в приграничных регионах «сохраняется неспокойная ситуация».

Речь идет о выпускниках 9-х и 11-х классов, которые могут выбрать: сдавать выпускной экзамен (ОГЭ или ЕГЭ) или получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

«Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение», — пояснил Кравцов.

В 2023 году в некоторых школах Белгородской, Курской и Брянской областей, утвержденных министерством просвещения, также не проводили государственную итоговую аттестацию — школьники могли не сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а получить аттестат по итогам текущей успеваемости и поступать на основе единого собеседования. В следующем году список таких школ был расширен. Особый формат действовал в приграничных регионах и в 2025 году.