Путин исключил Сергея Иванова из Совбеза РФ. В 2007 году Иванова считали возможным преемником Путина
Владимир Путин подписал указ об исключении Сергея Иванова из Совета безопасности РФ.
В начале февраля Путин уволил Иванова с должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В Кремле заявляли, что Иванов сам попросился в отставку.
Сергею Иванову 73 года, он один из ближайших соратников Владимира Путина, служивший с ним еще в ленинградском КГБ. В 2001-2007 годах Иванов был министром обороны РФ, а затем до 2011 года занимал пост первого вице-премьера РФ. В 2011-2016 годах руководил администрацией президента РФ.
Перед президентскими выборами 2008 года Сергей Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался вероятным преемником Владимира Путина. Но в итоге партия «Единая Россия» выдвинула своим кандидатом на выборах Медведева.