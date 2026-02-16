FT: российские спецслужбы стали привлекать вербовщиков ЧВК Вагнера к поиску агентов для диверсий в Европе

Вербовщики, которые раньше работали на ЧВК Вагнера, стали основным связующим звеном Москвы при организации диверсий в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на представителей западных разведок.

FT отмечает, что после нескольких волн высылки российских дипломатов из европейских стран Москва все чаще обращается к посредникам, и сеть вербовщиков ЧВК Вагнера стала «особенно эффективным, хотя и грубым инструментом». Вербовщики, которые раньше убеждали молодежь из российских регионов отправиться на войну в Украину, получили новую задачу — нанимать «экономически уязвимых» европейцев для исполнения диверсий.

Как правило, они нанимают маргинализированных людей, часто не имеющих жизненных целей и ориентиров и готовых работать за деньги, пишет FT. Нанятым агентам поручали разные задачи — от поджогов автомобилей политиков и складов с помощью для Украины до участия в акциях.

Один из европейских чиновников отмечает, что у ЧВК Вагнера уже была «готовая сеть пропагандистов и вербовщиков, которые «говорят на одном языке» с маргиналами. По его словам, российские спецслужбы обычно стараются выстроить как минимум два уровня «прокладок» между собой и исполнителями. «Они всегда хотят иметь возможность отрицать причастность. А у ЧВК Вагнера и его участников есть долгий и тесный опыт работы на ГРУ именно в таком ключе», — поясняет он.

По словам другого европейского чиновника, ЧВК Вагнера и его сторонники уже обладали «значительным влиянием в соцсетях», и это было довольно легко переформатировано. «Они знают свою публику», — говорит он.

При этом, как отмечает FT, хотя российское руководство и выигрывает в масштабе и дешевизне, используя такого рода посредников, оно теряет в компетентности и секретности — сорванных атак больше, чем удавшихся.

