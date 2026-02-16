Бот Даванкова («Новые люди») сообщает, что собрал более миллиона подписей против блокировки Telegram. За инициативу можно проголосовать несколько раз

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») собрал более одного миллиона подписей против блокировки мессенджера Telegram в России.

Даванков объявил о своей инициативе 21 января. Он предложил пользователям Telegram оставлять подписи против блокировки мессенджера, а также подписывать открытое письмо Павлу Дурову «с призывом открыть представительство в России». Даванков объяснял, что открытие представительства «лишит Роскомнадзор оснований для блокировки».

Подписи начали собирать в специальном боте «#ТелеграмЖиви». По состоянию на вечер 16 февраля, следует из сообщения бота, «против блокировки Telegram уже 1 147 956 пользователей». А под открытым письмом Дурову подписались «уже 1 000 589 человек».

До конца неясно, сколько подписей мог оставить один и тот же пользователь. Как обнаружила «Медуза», за инициативу можно проголосовать несколько раз. При этом, судя по данным бота «#ТелеграмЖиви», за месяц его посетили около 260 тысяч пользователей.

Дорогие читатели! Российские власти, похоже, решили окончательно сломать телеграм. Что делать? Срочно скачайте приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки — VPN не нужен!

Власти России ограничивают работу Telegram с лета 2025 года, когда россиян оставили без видеозвонков в мессенджере. Роскомнадзор объявил 10 февраля, что продолжает ограничивать его работу — в этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов.

