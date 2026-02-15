Зеленский в преддверии трехсторонней встречи в Женеве рассказал Рубио о ситуации на фронте и провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский в преддверии трехсторонней встречи Украины, России и США, которая пройдет в Женеве, провел разговор с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, они с Уиткоффом и Кушнером обсудили «некоторые наработки после встреч [Украины, России и США] в Абу-Даби». «Не все может быть озвучено по телефону и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе», — добавил он.

Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио. На этой встрече, по словам Зеленского, он проинформировал Рубио о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Также обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи, добавил Зеленский, не уточнив, о чем шла речь. «Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления», — добавил он.

Трехсторонняя встреча Украины, России и США пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета безопасности и национальной обороны Рустем Умеров. По данным источников Reuters, с американской стороны во встрече примут участие спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. До этого они проведут еще один раунд переговоров — с Ираном. 13 февраля РИА Новости и ТАСС сообщали со ссылкой на источник, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который активно участвует в мирном процессе, «в ближайшее время» проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве, но при этом не будет входить в состав российской делегации.

Война Тысяча четыреста пятьдесят второй день. Зеленский — на Мюнхенской конференции по безопасности: «Путин может считать себя царем, но он раб этой войны»

