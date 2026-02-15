В Челябинске мужчина напал с ножом на прихожан храма во время службы. Пострадали две женщины

В храме иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Челябинске мужчина напал с ножом на прихожан, две женщины получили травмы.

Подозреваемого задержали — это мужчина 2001 года рождения, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, добавила она.

Мотивы нападения неизвестны. В сообщении представителя МВД говорится, что в храме произошел конфликт между посетителями. Двух пострадавших женщин госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» расположен на территории челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского. Местный портал 74.ру пишет, что пострадавших увезли на скорой, а стоявшие ближе к алтарю во время службы прихожане «слышали только шум сзади и даже не поняли, что случилось». 15 февраля, как отмечает 74.ру, празднуется Сретение Господне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК).