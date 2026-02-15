Украинские беспилотники атаковали Сочи. В городе звучала сирена и закрывался аэропорт. В результате атаки пострадали два человека

Украинские беспилотники в ночь на 15 февраля атаковали Краснодарский край, есть пострадавшие и повреждения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В результате атаки ранены два человека, их госпитализировали.

В поселке Волна Темрюкского района повреждения, по словам Кондратьева, получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Ситуацию там он назвал «сложной». Также повреждения получила котельная в селе Юровка (район губернатор не уточнил, село с таким названием есть примерно в 60 километрах от поселка Волна).

В Сочи в результате отражения атаки беспилотников поврежден частный дом, в котором выбило окна и задело систему отопления. Во время атаки в Сочи и в Новороссийске звучали сирены. Жители Дагомыса и Адлера сообщали о громких звуках в небе.

В связи с атакой беспилотников с вечера вводились ограничения на прилет и вылет самолетов из аэропорта Краснодара, Сочи и Геленджика. Ночью также закрывались аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса и Волгограда. К утру все ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации.

Минобороны России заявило, что силы ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над Азовским и Черным морями, над территориями Краснодарского и Ставропольского края, а также — Крыма и Курской области.