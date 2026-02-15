Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл девятое олимпийское золото и стал самым титулованным спортсменом в истории зимних игр

Лыжник из Норвегии Йоханнес Клэбо стал обладателем девятой золотой олимпийской медали, выиграв вместе с норвежской сборной мужскую эстафету 4×7,5 километров на Олимпиаде в Италии.

Йоханнес Клэбо Javier Soriano / AFP / Scanpix / LETA

По числу золотых медалей, выигранных на Олимпиадах, Клэбо обошел предыдущих рекордсменов (и своих соотечественников) — биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена и лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген. У каждого из них по восемь золотых наград.

На Олимпиаде-2026 в Италии Клэбо уже выиграл четыре золота — кроме мужской эстафеты, он также стал первым в мужском классическом спринте, в гонке на 10 километров с раздельным стартом и в скиатлоне.

Теперь 29-летний Клэбо — первый девятикратный чемпион и самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (во всех видах). На Олимпиаде у него осталось еще два старта — командный спринт и мужской масс-старт на 50 километров классическим стилем.

Больше золотых олимпийских медалей, если считать и летние, и зимние игры, только у американского пловца Майкла Фелпса — 23. За ним идут несколько спортсменов с девятью золотыми медалями (советская гимнастка Лариса Латынина, американский легкоатлет Карл Льюис, американские пловцы Калеб Дрессел, Марк Спитц и Кэти Ледеки и финский легкоатлет Пааво Нурми), с которыми Клэбо по числу наград уже сравнялся.