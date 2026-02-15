Минобороны России предложило засчитывать один день на войне за три дня работы при расчете стажа для пенсий
Минобороны России предложило при расчете стажа для назначения пенсий по выслуге лет засчитывать один день военной службы участников «СВО» за три дня работы.
Законопроект, который подготовило Минобороны, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 14 февраля. В нем предлагается добавить в закон «О статусе военнослужащих» такой абзац:
«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы».
Еще одно изменение предлагается в закон «О страховых пенсиях» — в статью, регулирующую порядок исчисления стажа, чтобы период участия в «СВО» считался в страховой стаж в тройном размере, а не в двойном, как сейчас.
В пояснительной записке говорится, что реализация законопроекта «позволит повысить привлекательность и престиж военной службы», а также «стимулировать поступление граждан на военную службу по контракту», а после ее окончания «повысить их социальную адаптацию к мирной жизни».