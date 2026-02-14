В Финляндии рассматривают возможность пересмотра сделок с недвижимостью, которые россияне заключали последние 20 лет

Минобороны Финляндии изучает возможность вмешательства в ранее совершенные сделки с недвижимостью на территории страны, в которых участвовали россияне. Об этом, сообщает YLE, заявил глава ведомства Антти Хяккянен в интервью информационному агентству STT.

По словам Хяккянена, такое вмешательство могло бы применяться к сделкам со всем типам недвижимости, совершенным в течение последних 20 лет.

Такие меры, по мнению министра обороны Финляндии, позволят обеспечить национальную безопасность. «В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью», — заявил он.

В апреле 2025 года в Финляндии приняли закон, запрещающий покупать недвижимость выходцам из стран, которые «ведут агрессивную войну и могут представлять угрозу безопасности Финляндии». Министр обороны Антти Хаккянен, комментируя поправки, говорил, что хотя это и не прописано напрямую, но «в текущей ситуации с безопасностью» запрет затрагивает россиян и компании из РФ. На россиян с постоянным видом на жительство в Финляндии или тех, у кого помимо российского есть финское гражданство, запрет не распространяется. Такие же правила действуют и для граждан Беларуси.

Всего в январе-ноябре 2025 года, сообщало YLE со ссылкой на кадастровую службу, россияне приобрели в Финляндии 55 объектов недвижимости: 35 сделок были заключены до вступления закона в силу в июле, а 20 — после.

Покупать недвижимость россиянам без вида на жительство запретили в Литве, а в Латвии запрет распространили и на граждан РФ с постоянным видом на жительство, если речь не идет о единственном жилье. В Латвии подчеркивалось, что обратной силы закон не имеет.