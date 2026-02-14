Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай мог бы остановить войну России с Украиной, но не делает этого.

«Китай может позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра», — сказал Уитакер 13 февраля в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Посол США в НАТО отметил, что Китай мог бы остановить поставки в Россию продукции двойного назначения и прекратить покупать российские энергоносители. Именно Китай, по его словам, «делает эту войну возможной».

После начала большой войны Россия и Китай значительно расширили сотрудничество во многих сферах. В частности, в российских дронах активно используются китайские компоненты. При этом власти КНР неоднократно заявляли, что поддерживают усилия по мирному завершению войны.

