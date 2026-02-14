Бывшего директора по закупкам концерна «Калашников» обвинили в хищениях при выполенении гособоронзаказа

Бывший директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова арестована по делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС.

Гращенковой предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, сообщили агентству в правоохранительных органах. Подробности дела собеседники ТАСС не раскрыли, заявив лишь о речь идет «о многомиллионном мошенничестве».

Дело, в рамках которого Гращенкову отправили в СИЗО, было возбуждено в ноябре 2025 года. Из информации на сайте Замоскворецкого суда Москвы следует, что бывшая директор «Калашникова» находится под стражей уже несколько месяцев — в феврале суд удовлетворил ходатайство о продлении ее ареста.

Концерн «Калашников» — одно из крупнейших предприятий российского военно-промышленного комплекса — специализируется на производстве автоматов и снайперского оружия, а также управляемых снарядов.