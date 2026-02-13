Зеленский заявил, что у Путина «не так много времени»

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с журналистами Politico в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля.

Во время общения Зеленский отметил, что в свои 48 лет он намного моложе президента РФ Владимира Путина, которому 73. По его словам, у российского лидера «не так много времени». «Дай бог, чтобы времени было не слишком много», — добавил Зеленский (цитата по The Guardian).

В ходе беседы Зеленский призвал президента США Дональда Трампа надавить на Путина, чтобы как можно скорее урегулировать российско-украинскую войну. По его словам, чтобы война завершилась, Трамп должен дать надежные гарантии безопасности, заключить соглашение о послевоенном восстановлении Украины и оказать прямое давление на Россию.

«Позвоните Путину и скажите: „Послушайте, вы должны остановиться на достигнутом“. Мы должны заморозить конфликт сейчас. И тогда мы встретимся в трехстороннем формате на уровне лидеров. И мы решим, как закончить эту войну. Но мы сделаем это только дипломатическим путем», — сказал Зеленский.

По его словам, США призывают Украину пойти на компромисс по некоторым вопросам, чтобы положить конец войне. «Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир», — заявил президент Украины.