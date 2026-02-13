WSJ: пограничная служба США применила секретное лазерное оружие Пентагона против воздушных шаров, приняв их за дроны наркокартелей

Сотрудники Погранично-таможенной службы США применили сверхсекретную лазерную систему Пентагона для поражения, как они считали, беспилотников мексиканских наркокартелей в небе над городом Эль-Пасо (штат Техас). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В итоге, как утверждают собеседники издания, оказалось, что летающими объектами оказались не беспилотники, а воздушные шары, которые используются на праздниках и вечеринках.

Инцидент произошел в начале нынешней недели. Из-за применения лазера Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило, что закрывает воздушное пространство вокруг гражданского аэропорта Эль-Пасо на 10 дней, не предупредив об этом ни Пентагон, ни Белый дом, ни министерство внутренней безопасности. В результате это вызвало на несколько часов хаос в городе — больницы были вынуждены перенаправлять медицинские рейсы, а пассажиры — менять свои планы, пишет WSJ. Через несколько часов ограничения были сняты.

По словам собеседников издания, причиной инцидента стало недопонимание между Пентагоном, управлением гражданской авиации и министерством внутренней безопасности, которому подчиняется Погранично-таможенная служба.

Как рассказали источники WSJ, в январе министр обороны США Пит Хегсет одобрил передачу лазерной системы Locust компании AeroVironment для использования Погранично-таможенной службе. Пентагон испытывает это оружие с прошлого года на военной базе Форт-Блисс в Эль-Пасо.

Погранично-таможенная служба в понедельник, 9 февраля, уведомила FAA о том, что хочет использовать лазерное оружие вблизи Форт-Блисса. Авиационная служба выступила против, предупредив о риске для коммерческих авиарейсов. Однако пограничная служба проигнорировала протест FAA и применила оружие.

