«Вы считаете, это нормально, да?» Судья Верховного суда РФ отчитала участника процесса из-за обложки паспорта с черепом и костями

Судья Верховного суда РФ Людмила Пчелинцева раскритиковала участника судебного процесса, который пришел с паспортом в обложке с изображением скелета, сообщили телеграм-канал Mash и телеканал РЕН.

«Вот вы пришли в Верховный суд вот с таким документом. Вы на паспорт гражданина Российской Федерации… У вас возмутительное изображение», — заявила судья. Из сообщений СМИ неясно, к кому она обращалась.

«Я не успел снять [обложку], прошу прощения», — ответил владелец паспорта.

Судья в ответ сказала, что «это не аргумент». «Вы же всегда ходите с этой обложкой. Паспорт гражданина Российской Федерации. Вы считаете, что это нормально, да?» — сказала судья, после чего с силой бросила паспорт на стол.

Как отмечает Mash, на заседании суда представитель пенсионного фонда пытался отменить пособие на ребенка. Судья встала на сторону истца.