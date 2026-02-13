Ведущего «Дождя» Дениса Катаева заочно приговорили почти к полутора годам колонии по «иноагентскому» делу

Суд в Москве заочно приговорил ведущего «Дождя» Дениса Катаева к одному году и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Медиазона».

Журналиста признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Прокурор Оксана Хайрулина запрашивала для Катаева полтора года колонии. Защита просила вынести оправдательный приговор.

Поводом для уголовного дела стало то, что Катаев не ставил в постах в личном телеграм-канале «Французский вестник» плашку «иноагента». Таганский районный суд Москвы дважды оштрафовал журналиста в 2024 году на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Как пишет «Медиазона», в основу уголовного дела легли посты от 2 и 4 сентября 2025 года, опубликованные уже после вступления в силу решений по административным протоколам.

Минюст РФ включил Дениса Катаева в реестр «иноагентов» в сентябре 2023 года.