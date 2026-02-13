В Казахстане задержали бывшего священника РПЦ, который выступал против войны и хотел создать независимую от Москвы православную церковь

Бывший священник Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане Иаков Воронцов задержан в Алматы и приговорен к 10 суткам административного ареста, сообщает .

Представляющий интересы Воронцова адвокат Галым Нурпеисов сообщил изданию, что на бывшего священника составлен административный протокол по статье «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Вину Воронцов не признает.

В свою очередь в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили «Азаттык Азия», что Воронцов задержан в рамках расследования уголовного дела «по факту организации притона для потребления наркотических средств». В ходе обыска, заявили в полиции, «изъяты порошкообразные вещества», а медицинское освидетельствование «подтвердило факт употребления им наркотических средств».

Иаков Воронцов, пишет «Азаттык Азия», получил известность как первый священнослужитель РПЦ, который вел службу на казахском языке. После начала большой войны России с Украиной он опубликовал в соцсетях несколько постов, осуждающих представителей РПЦ, поддержавших российское вторжение.

В 2023 году Воронцов прекратил служение в РПЦ, заявив о травле за антивоенную позицию и критику отношения церкви к войне. Он анонсировал планы создания православной церкви, независимой от Московской патриархии. Казахстанские СМИ сообщали, что Воронцов получил отказ в государственной регистрации религиозного объединения и обжаловал его в суде.

В 2024 году на Воронцова посла анонимного доноса завели дело о «разжигании межконфессиональной розни», но в мае 2025 года оно было прекращено «за отсутствием состава преступления». В январе прихожане и представители Казахстанского митрополичьего округа, который подчиняется РПЦ, обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вновь завести на Воронцова дело о разжигании розни.

