Немецкий музыкант, солист и один из основателей диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет.

В заявлении менеджмента артиста, опубликованном в инстаграме, говорится, что Хайхель скончался неожиданно у себя дома еще 20 января.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа преодолевал проблемы со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег», — сообщили представители музыканта.

Группу Dschinghis Khan основал в 1979 году в ФРГ немецкий продюсер и композитор Ральф Зигель для участия в конкурсе «Евровидение». Вольфганг Хайхель стал основным вокалистом оригинального состава коллектива. На «Евровидении» группа заняла четвертое место с песней «Dschinghis Khan». Следующими большими хитами Dschinghis Khan стали композиции «Moskau», «Rocking son of Dschinghis Khan», «Loreley». Группа пользовалась популярностью в СССР. В 1985 году группа распалась, выпустив шесть студийных альбомов. Спустя 30 лет коллектив воссоединился, Хайхель пел в нем до 2014 года.

