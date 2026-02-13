Умер писатель и историк Рой Медведев

Советский и российский писатель, историк и публицист Рой Медведев умер на 101-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его родственников.

Маргарита Медведева

Рой Медведев известен как автор десятков политических биографий и исторических работ. Он — брат-близнец биолога и писателя Жореса Медведева, умершего в 2018 году.

В годы СССР Рой Медведев был диссидентом, редактировал самиздат и активно участвовал в движении «шестидесятников». В 1970 году вместе с академиком Андреем Сахаровым и кибернетиком Валентином Турчиным он опубликовал открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы. В годы перестройки Медведев был народным депутатом и членом Верховного Совета СССР.

Среди наиболее известных книг Медведева — «К суду Истории» (1971) и «Они окружали Сталина» (в СССР вышла только в 1990 году), которые стали бестселлерами на Западе. В 2008 году Медведев опубликовал биографию Владимира Путина в серии «Жизнь замечательных людей» и подвергся критике за то, что позитивно оценил деятельность президента РФ.