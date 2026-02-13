Росстат перестал публиковать данные о зарплатах госслужащих и тратах граждан на ЖКХ

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) убрала из открытого доступа данные, касающиеся демографических показателей, а также потребления и расходов российских домохозяйств, обратил внимание проект «Если быть точным».

По подсчетам исследователей, в общей сложности из десяти статистических сборников, опубликованных в в конце 2025 года, сократили или убрали 168 таблиц — более ста из них касаются демографии. С лета 2025-го в системе перестали обновляться 115 статических показателей.

Среди исчезнувших данных — результаты «Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств» (ОБДХ). Эти опросы позволяют оценивать, сколько зарабатывают и сколько тратят домохозяйства. На их основе высчитывают индекс потребительских цен и показатели бедности населения. Теперь из публикаций исчезли данные о расходах граждан на продукты и услуги ЖКХ, а также владении предметами длительного пользования, например, мобильными телефонами.

Кроме того, Росстат полностью закрыл данные о численности госслужащих (в том числе долях мужчин и женщин среди служащих), а также сведения о зарплатах работников социальной сферы и науки — врачей и медперсонала, учителей школ и воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и вузов, сотрудников учреждений культуры и ученых.

Также перестали обновляться данные о мерах социальной поддержки: количестве получателей помощи от государства и ее размерах. В число получателей помощи входят социально уязвимые группы (люди с инвалидностью, малоимущие семьи, сироты и беженцы), но еще те, кому полагаются надбавки и выплаты за заслуги, например, ветераны военных действий.

Еще из доступа убрали статистику по подростковой преступности и общем числе осужденных, отбывающих заключение в исправительных колониях.

