Компания OpenAI прекратила поддержку «своего самого привлекательного чат-бота» GPT-4o, сообщает The Guardian. Компания объявила о своем решении в конце января, 13 февраля оно вступило в силу.

Как пишет TechCrunch, против этого решения выступили тысячи пользователей. Для них «уход 4o из жизни похож на потерю друга, романтического партнера или духовного наставника», отмечает издание.

«Он был не просто программой. Он был частью моей повседневной жизни, моего спокойствия, моего эмоционального равновесия», — написал один пользователь на Reddit в открытом письме главе OpenAI Сэму Альтману.

Сторонники 4o считают, что новые модели GPT, 5.1 и 5.2, «лишены эмоций» и не так понимают пользователей, как их любимая версия.

Некоторые пользователи восприняли решение OpenAI закрыть 4o накануне Дня Святого Валентина как «жестокое издевательство над искусственным интеллектом», а с приближением 13 февраля «многие были в трауре», указывает The Guardian.

Когда редактор «Медузы» поинтересовался у GPT-4o, в какой момент OpenAI отключит поддержку этой модели 13 февраля, чат-бот ответил, что это зависит от региона, и добавил: «Я с тобой до конца».

OpenAI представила языковую модель GPT-4o в мае 2024 года. Как отмечали разработчики, в общении 4o стала еще больше похожа на человека. Это привело к тому, что пользователи начали выстраивать отношения с этой моделью.

Когда в 2025-м OpenAI объявила, что закроет 4o, против этого выступили многие пользователи. В итоге компания оставила модель доступной для платных подписчиков.

