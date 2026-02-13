«Коммерсант» сообщил, что Aviasales планируют продать. В компании это отрицают

Обновление: Пресс-служба Aviasales, комментируя статью в «Коммерсанте», заявила, что «менеджмент и акционеры не ведут переговоры о продаже компании и не готовят продажу» (цитата по РБК).

Собственники Aviasales — крупнейшего в России поисковика билетов — рассматривают возможность продать бизнес, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

Два собеседника издания сообщили, что пока идет подготовка, третий предположил, что владельцы Aviasales могут находиться на стадии сбора предложений от потенциальных покупателей.

В самой компании заявили «Коммерсанту, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

Инвестбанкир Илья Шумов предположил что сейчас стоимость Aviasales не менее 300 миллионов долларов (более 23 миллиардов рублей). При этом он отметил, что значительная доля бизнеса компании находится за рубежом, что затрудняет оценку.

Источник «Коммерсанта» в инвестиционных кругах, говоря о возможной сумме сделки, сказал: «Дешево не продадут».

Aviasales существует с 2007 года. Основными долями в компании владеют инвестиционные фонды, миноритарными — менеджмент Aviasales и члены семьи основателя компании Константина Калинова, умершего в 2017 году.

