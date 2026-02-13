Государственный внешний долг России впервые за 20 лет превысил 60 миллиардов долларов

Государственный внешний долг России — обязательства органов власти перед иностранными кредиторами — достиг к 1 февраля 61,9 миллиарда долларов, сообщается на сайте Минфина РФ. Выше отметки в 60 миллиардов долларов этот показатель поднялся впервые с 2006 года.

Совокупный внешний долг России на начало 2026 года, по данным ЦБ РФ, составлял 319,8 миллиардов долларов. За год он вырос на 10,4%, или на 30 миллиардов долларов. Рост внешнего долга, пишет РБК, регулятор объясняет переоценкой обязательств на фоне укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования.

