Глава города в Пензенской области уволилась после выдачи жилищных сертификатов семьям с «миграционной историей». СК завел уголовное дело о халатности

Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) после того, как администрация города Сердобска «незаконно» выдала жилищные сертификаты двум многодетным семьям, «члены которых ранее являлись иностранными гражданами».

10 февраля глава Сердобска Марина Ермакова опубликовала в своих соцсетях пост о вручении жилищных сертификатов молодым семьям. Сертификат позволяет получить выплату на покупку или строительство жилья. Пост сопровождался фотографией, на которой вместе с Ермаковой стоят две женщины в хиджабах и трое детей.

В комментариях начали писать, что Ермакова «русофобка» и не может называть себя мэром русского города, потому что «раздает квартиры приезжим». Ей также присылали оскорбительные «подарки», угрожали в личных сообщениях и распространяли в комментариях ложную информацию о ее личной жизни, отмечает «Коммерсант». Глава города назвала произошедшее травлей (сейчас ее телеграм-канал и страница во «ВКонтакте» недоступны). По ее словам, она получила тысячи агрессивных комментариев и личных сообщений с угрозами.

Ультраправый канал «Многонационал» и канал «Сводки ополчения Новороссии» утверждали, что вместе с главой города на фото были две жены одного мужчины из Таджикистана, которые получили российское гражданство.

12 февраля с комментарием выступил Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки «по информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата семьям с миграционной историей в Пензенской области». «Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — говорилось в посте СК.

Вечером 12 февраля стало известно, что Ермакова подала в отставку. «Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, — значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда», — написала она в своем телеграм-канале.

