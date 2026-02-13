Дизайнер Юко Ямагучи уходит из компании Sanrio. Она 46 лет отвечала за то, как выглядит Hello Kitty

Sanrio объявила об уходе со своего поста дизайнера Юко Ямагучи, которая с 1980 года отвечала за то, как выглядит самый известный персонаж этой японской компании — Hello Kitty. «Пришло время передать эстафетную палочку новому поколению», — процитировала Sanrio слова 70-летней Юко Ямагучи.

Юко Ямагучи на праздновании 39-летия Hello Kitty в одном из тематических парков в 2013 году The Asahi Shimbun / Getty Images

Ямагучи «прислушивалась к голосам поклонников, активно сотрудничала с японскими и зарубежными художниками и дизайнерами и превратила Hello Kitty в персонажа, которого любят все», — заявили в Sanrio, поблагодарив дизайнера за ее работу.

С конца 2026 года за облик Hello Kitty и ее друзей будет отвечать дизайнер, использующий псевдоним Айя, пишет сингапурское издание The Straits Times со ссылкой на заявление Sanrio.

Hello Kitty в 1974 году придумала дизайнер Sanrio Юко Симицу. Впервые изображение антропоморфной белой кошки с красным бантиком на голове появилось в 1975 году на виниловом кошельке. Юко Симицу покинула компанию в 1976 году.

Hello Kitty — самый успешный проект Sanrio и один из самых известных образов в мире. Изображение кошки с красным бантиком за последние 50 лет появлялось на десятках тысячах предметов. У Sanrio есть несколько тематических парков с Hello Kitty, мультсериалы, а в 2028 году планируется выпустить полнометражный фильм с этим персонажем.