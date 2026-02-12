В Челябинской области задержали замгубернатора. Его подозревают в получении взятки размером более шести миллионов рублей

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали утром 12 февраля, сообщил глава области Алексей Текслер.

По его словам, речь идет о следственных действиях, связанных с прежним местом работы Фалейчика, когда он был главой Копейского городского округа. На эту должность 46-летний Фалейчик был назначен в июне 2019 года, а заместителем губернатора работает с апреля 2024 года.

«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — написал Текслер.

По данным источника «Коммерсант-Урал», Фалейчика подозревают в получении взятки от директора организации детского отдыха — за то, что тот сдал в аренду комплекс детского лагеря «Юность», принадлежащий городу. По словам собеседника издания, сумма взятки превысила шесть миллионов рублей.