В Кремле пообещали «очень внимательно» следить за ситуацией с повышением тарифов на услуги ЖКХ.

«Таким резким оно [повышение] быть не должно, — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня».

Он добавил, что в Кремле обладают обширной практикой работы с обращениями граждан и она научила чиновников «предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем».

С начала 2026 года россияне массово жалуются на неравномерный рост цен на коммунальные услуги. С 1 января тарифы на услуги ЖКХ во всех регионах России выросли в среднем на 1,7%. Это связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%. С 1 октября тарифы ЖКХ вырастут еще сильнее — от 8 до 19,7% в зависимости от региона.

