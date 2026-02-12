Компания Rockwool пожертвовала 600 миллионов рублей российским военным. Полтора месяца назад ее заводы передали под внешнее управление

Российское подразделение датской Rockwool, национализированной в конце декабря 2025 года, перечислило 600 миллионов рублей в Общероссийский народный фронт на программы помощи участникам «СВО» и их родственникам, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Датская Rockwool, которая производит тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной ваты, работала в России с 1995 года. У нее был завод в Подмосковье, а также производственные площадки в Ленинградской и Челябинской областях и в республике Татарстан. После начала войны в 2022 году Rockwool не стала публично уходить из России, а ее продукция, как отмечает издание The Bell, использовалась в строительстве новейших российских подводных лодок.

В январе 2026 года стало известно, что на предприятиях Rockwool в России введено внешнее управление. Это выяснилось из президентского указа, датированного 31 декабря 2025 года и опубликованного 13 января.

Генеральный директор компании Йес Мунк Хансен назвал это решение «бесспорно незаконным» и нарушающим все международные нормы. Компания выпустила заявление, в котором отмечалось, что с 2022 года Rockwool сохраняла за собой четыре завода «на правах пассивного владения», а российский бизнес не получал от датской штаб-квартиры «никакой поддержки в виде экспертизы, оборудования, запасных частей, инвестиций, сырья или чего-либо еще». В то же время компания пожертвовала 500 миллионов датских крон в Фонд восстановления Украины, что, по мнению ее гендиректора, и привело к решению передать российские активы под внешнее управление.

Заводы Rockwool были переданы компании «Развитие строительных активов», созданной только осенью 2025 года. Источники The Bell говорили, что за этой компанией стоят структуры госкорпорации «Ростех».