Gallup больше не будет публиковать рейтинг одобрения президентов США. Компания выпускала его 88 лет

Исследовательская компания Gallup объявила, что прекращает отслеживать уровень одобрения президентов США. Такие рейтинги Gallup публиковал 88 лет, отмечает The New York Times.

Такое решение принято в рамках новой стратегии компании, направленной на то, чтобы «уделять больше внимания опросам по актуальным общественным проблемам и государственной политике», заявил официальный представитель Gallup Джастин Маккарти. «Мы сосредоточены на предоставлении аналитических данных, которые информируют и стимулируют значимые изменения», — сказал он.

В Gallup также отметили, что сейчас выпускают много других рейтингов одобрения работы президента. Таким образом, заявили в компании, «эти исследования больше не представляют собой область, в которой Gallup может внести свой наиболее заметный вклад».

Рейтинги одобрения президента, которые ежемесячно публиковала компания Gallup, активно использовались СМИ как достоверный источник информации о настроениях в обществе.

Результаты последнего исследования уровня одобрения работы президента США Gallup выпустил в декабре 2025 года, зафиксировав падение популярности Дональда Трампа до 36%.

В 2015 году Gallup отказалась от публикации рейтингов популярности кандидатов в президенты во время предвыборной кампании.