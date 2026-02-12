Bloomberg: Россия рассматривает возврат к доллару в рамках сделки с США

В Кремле подготовили меморандум с предложениями об экономическом партнерстве с США, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, который распространили среди высокопоставленных российских чиновников.

Из документа следует, что Россия готова сотрудничать с США по семи направлениям:

контракты на модернизацию российского авиапарка и участие США в российском производстве;

совместные нефтегазовые проекты, в том числе добыча на шельфе;

льготные условия по возвращению компаний США на потребительский рынок России;

сотрудничество в области ядерной энергетики, в том числе проекты с искусственным интеллектом;

возврат России к расчетам в долларах, в том числе в российских энергетических сделках;

сотрудничество в области редких металлов, таких как литий, медь, никель, платина;

совместное продвижение ископаемого топлива в борьбе с более экологичными альтернативами.

Как отмечает Bloomberg, меморандум подготовили в 2026 году. Сейчас Россия и США ведут переговоры о потенциальных экономических соглашениях между странами, которые планируют заключить в рамках будущего соглашения о завершении войны России и Украины.

Агентство отмечает, что возвращение России к расчетам в долларах «будет означать кардинальный поворот в политике Кремля» и, возможно, приведет к «кардинальной встряске в мировых финансах». Источники Bloomberg на Западе сомневаются, что президент РФ Владимир Путин в конечном итоге пойдет на сделку, которая противоречит интересам Пекина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

Как отмечает The Bell, доля рубля в российском экспорте к сентябрю 2025 года выросла до 57,4%, при этом 99% торговли с Китаем идет в юанях и рублях.