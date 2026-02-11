В канадской школе произошла стрельба. Погибли 10 человек, включая стрелявшего

В средней школе города Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия на западе Канады в результате стрельбы погибли 10 человек.

По данным Королевской канадской конной полиции, шесть человек были найдены погибшими в здании самой школы. Еще один умер по дороге в больницу, а двое были обнаружены в жилом доме, который, по мнению полиции, связан с этим инцидентом. Десятый — стрелявший, который также был найден мертвым с «нанесенным себе огнестрельным ранением», как заявили в полиции.

Кроме того, двое человек были доставлены в больницу с серьезными или угрожающими жизни травмами. Около 100 человек учеников и сотрудников средней школы были эвакуированы из здания.

О личности стрелявшего подробностей нет. В экстренном оповещении полиции, которое получили местные жители, подозреваемый в стрельбе описывался как «женщина с каштановыми волосами», однако позже штаб-сержант полиции Крис Кларк сказал CBC, что пока сведений о личности, возрасте или каких-либо других данных о подозреваемом в стрельбе нет.

Премьер-министр Канады Марк Карни написал, что он «опустошен сегодняшней ужасающей стрельбой» и выразил соболезнования близким погибших.

Телеканал CBC отмечает, что эта стрельба стала второй по числу жертв в истории Канады после стрельбы в Политехнической школе Монреаля 6 декабря 1989 года, когда погибли 14 человек. Еще одна стрельба с большим числом жертв произошла 22 января 2016 года в школе поселка Ла-Лош в провинции Саскачеван — тогда погибших было пятеро.