В Харьковской области в результате удара российского дрона погибли трое детей

В результате атаки российского беспилотника по частному сектору города Богодухов в Харьковской области погибли четыре человека, сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и глава областной администрации Олег Синегубов.

По данным ГСЧС, беспилотник попал в жилой дом, после чего начался пожар. Частный дом полностью разрушен. Из-под завалов спасатели достали тела четырех погибших: 34-летнего мужчины, двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки.

Еще два человека пострадали — 35-летняя беременная женщина и 74-летняя женщина.