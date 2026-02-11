Суд обязал вернуть прежнее имя жителю Казани Иисусу Петровичу Христосу

Суд в Казани признал законным требование прокуратуры вернуть прежнее имя местному жителю Иисусу Петровичу Христосу. Как следует из судебной картотеки, иск прокурора Казани к Иисусу Христосу и местному управлению ЗАГС удовлетворил 10 февраля Ново-Савиновский районный суд города.

По данным ТАСС, прежнее имя казанца — Евгений Петрович Чекулаев. Согласно решению суда, ЗАГС должен восстановить ранее существующую запись о его рождении, а самому Христосу выдать новый документ с прежним именем.

Прокурор в своем иске ссылался на заключение Минюста о том, что смена имени по религиозным причинам в России запрещена. Кроме того, он приводил позицию Конституционного суда, согласно которой отождествление имени с религиозной фигурой вводит граждан в заблуждение и оскорбляет чувства верующих.

Как пишут местные СМИ, ранее Иисуса Петровича Христоса неоднократно судили за грабежи и разбой. В 2014 году его поставили на профилактический учет у нарколога. Год спустя Христосу диагностировали органическое расстройство личности вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в 2010-м. В декабре 2025 года суд приговорил Христоса к двум годам условно и штрафу 13 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 45 иностранцев в своей квартире.