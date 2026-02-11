Россияне все чаще ищут информацию о росте тарифов ЖКХ. Google фиксирует максимум запросов с 2009 года, когда тарифы подняли почти на 20%

Граждане России стали значительно чаще интересоваться ростом тарифов ЖКХ. Согласно статистике Google Trends, в феврале 2026 года число запросов по слову «ЖКХ» от пользователей из России достигло максимума в текущем десятилетии.

Это наивысший показатель за последние 17 лет — с мая 2009 года, когда был зафиксирован исторический максимум и самый резкий всплеск запросов россиян о ЖКХ в сети. В том году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России повысились на 19,6%.

С начала 2026 года россияне массово жалуются в сети на неравномерный рост тарифов на «коммуналку».

Google Trends

С 1 января 2026 года тарифы на услуги ЖКХ во всех регионах России выросли в среднем на 1,7%. Это связано с повышением ставки НДС с 20 до 22%. С 1 октября тарифы ЖКХ вырастут еще сильнее — от 8 до 19,7% в зависимости от региона.