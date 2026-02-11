Присяжные признали главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински виновным в убийстве
Коллегия присяжных заседателей Кировского районного суда Екатеринбурга вынесла обвинительный вердикт по делу членов азербайджанской диаспоры Урала, которых обвиняли в убийстве и покушении на убийство предпринимателей в 2001 и 2010 годах.
Как сообщили «Коммерсант», E1 и 66.ru 11 февраля, бывшего лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински признали виновным в убийстве Юнуса Пашаева в 2001 году и в покушении на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году.
По эпизоду убийства Пашаева виновными также признаны Акиф, Бакир, Аяз, Камал и Мазахир Сафаровы. По эпизоду покушения на убийство Ширинова виновными признали Акифа и Аяза Сафаровых, а также Шуджаяддина Раджабова.
Как отмечает 66.ru, все подсудимые, кроме одного, отрицают свою вину. Частично вину признал Мазахир Сафаров, который, по данным СМИ, признался, что зарезал Юнуса Пашаева.
В отдельное производство вынесли дело об убийстве владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева, который считался правой рукой Шыхлински. Его убили в 2011 году.
Представителей азербайджанской диаспоры Урала задержали на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана, который возник после того, как пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» по вине российских сил ПВО потерпел крушение в Актау в Казахстане в декабре 2024 года.
Летом 2025-го в Азербайджане и в России задержали несколько россиян и азербайджанцев. Отношения стран начали налаживаться в октябре того же года: тогда Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Душанбе, а из-под ареста отпустили некоторых задержанных.