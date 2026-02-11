Онлайн-магазин Олимпийских игр снял с продажи футболки с символикой Олимпиады-1936, проходившей в нацистской Германии, после того как на них обратили внимание немецкие СМИ.

Футболка продавалась в рамках коллекции, посвященной символике прошлых Олимпиад. На ней был изображен мужчина в лавровом венке, а также Бранденбургские ворота.

В комментарии Bild член партии «Зеленых» Клара Шедлих выразила недоумение, что такая футболка попала на сайт без указания контекста проведения игр.

Вскоре после Bild о футболке стали писать и другие немецкие СМИ. Через несколько часов после этого, обратило внимание «Эхо», она пропала из ассортимента товаров. Страница с футболкой все еще доступна по прямой ссылке, на ней указано, что «товар закончился».

Нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году. К моменту проведения Олимпиады в стране уже действовала система концлагерей и были приняты антисемитские Нюрнбергские расовые законы.

Руководство НСДАП активно использовало две Олимпиады-1936 (Зимние Игры в тот год проходили в баварском Гармиш-Партенкирхене) для пропаганды своей идеологии.