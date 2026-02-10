В центре Москвы загорелся жилой дом. Есть пострадавшие

Как минимум восемь человек пострадали в результате крупного пожара, произошедшего в восьмиэтажном жилом доме на Пресненском Валу в центре Москвы, сообщает МЧС.

Возгорание началось в подъезде дома, огонь быстро распространился по лестнице с первого по восьмой этажи. В нескольких квартирах возникло задымление. Площадь пожара выросла до 250 квадратных метров.

Пожарные спасли из горящего здания 35 человек. Среди пострадавших — трое детей и один пожарный. Два человека госпитализированы.

По последним данным МЧС, открытое горение в подъезде дома удалось ликвидировать.