В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

На территории Краснодарского края в ночь на 10 февраля произошло землетрясение. Колебания почвы, в частности, могли почувствовать жители Новороссийска и Анапы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что эпицентр землетрясения находился примерно в 20 километрах от города. Городская инфраструктура, добавил он, не повреждена.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 4,8. Эпицентр, по данным EMSC, находился в 13 километрах от Анапы и 35 километрах от Новороссийска.

Через сервис EMSC поступило более 50 сигналов от пользователей о землетрясении в районе Анапы и Новороссийска. SHOT опубликовал рассказ очевидцев, сообщивших, что во время подземных толчков «дрожали стены», а в некоторых домах потрескались потолки и осыпалась штукатурка.