В возрасте 94 лет умер адвокат Генрих Падва, сообщил адвокат Максим Пашков в своем телеграм-канале.

Генрих Падва родился в 1931 году в Москве. После окончания Московского юридического института попал по распределению в Калининскую областную коллегию адвокатов, в которой проработал до 1971 года. Вернувшись в Москву, он вступил в Московскую городскую коллегию адвокатов. Позже он стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, в дальнейшем — Международного союза адвокатов.

Среди клиентов Падвы были крупные предпринимали, общественные деятели, представители шоу-бизнеса, высшие должностные лица.

В частности, Падва защищал интересы семей Андрея Сахарова и Владимира Высоцкого, бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и других. Среди его клиентов также были крупные СМИ («Коммерсант», «Известия») и компании («ПепсиКо», «Ренессанс Капитал»). Падва также был среди адвокатов, жалоба которых в 1999 году привела к введению Конституционным судом моратория на смертную казнь в России.

В 2017 году Падва защищал Алишера Усманова, подавшего иск к Алексею Навальному — и добился решения об удалении с ютьюба расследования Навального «Он вам не Димон».