На Telegram составлены семь протоколов за отказ удалить запрещенный контент

В Таганском районном суде Москвы с начала 2026 года зарегистрированы семь административных протоколов в отношении Telegram за отказ удалить запрещенный контент.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, протоколы составлены по статье по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями)». Эта статья предусматривает штрафы до 4 миллионов рублей для юридических лиц.

Еще один протокол, ответчиком по которому проходит Telegram, составлен по статье за «неисполнение обязанностей владельца социальной сети», пишет Sotavision. Рассмотрение первых двух из восьми протоколов назначено на 11 февраля.

РБК со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщило 10 февраля, что власти РФ решили начать «замедление» мессенджера Telegram. Официально Роскомнадзор (РКН) это сообщение на момент публикации новости не комментировал.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что в парламенте вопрос «замедления» телеграма не обсуждался. При этом депутат добавил, что РКН может начать блокировку, если у него будут претензии к мессенджеру по законодательной базе.