Россия повторила худший в своей истории результат в индексе восприятия коррупции

Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции. Россия набрала 22 балла, повторив худший в своей истории результат. Столько же баллов по итогам 2025 года получили Чад, Гондурас и Зимбабве, они делят с Россией 157 место.

В прошлом году Россия также с 22 баллами была на 154 месте, но тогда в рейтинг входили лишь 180 стран.

Украина в новом рейтинге восприятия коррупции набрала 36 баллов, на один балл больше, чем год назад, и расположилась на 106 месте вместе с Аргентиной и Белизом.

Возглавляет рейтинг Дания с 89 баллами (на один балл меньше, чем год назад). На втором месте Финляндия с 88 баллами, повторившая результат прошлого года, на третьем — Сингапур с 84 баллами, также показавший тот же результат, что и год назад.

Transparency International, описывая результаты 2025 года, отмечает, что в целом в мире уровень борьбы с коррупцией снижается (средний показатель упал до нового минимума в 42 балла). Причем во многих странах ситуация ухудшается или стагнирует. Даже в европейских странах, которые традиционно занимают большинство мест в первой десятке рейтинга, средний показатель уровня восприятия коррупции снизился.

Согласно методике подсчета Transparency International, чем больше баллов набрало государство, тем лучше в нем обстоят дела с восприятием коррупции. Максимальное количество баллов (100) свидетельствует о полном отсутствии воспринимаемой коррупции.