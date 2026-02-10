Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои

В России пользователи Telegram второй день сообщают о сбоях в работе мессенджера.

Рост жалоб, следует из данных сервиса Downdetector, начался утром 9 февраля, к вечеру их число начало снижаться. Однако утром 10 февраля рост сообщений о сбоях возобновился. По данным Downdetector, жалобы приходят в основном из Ненецкого автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей. Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой сообщений и медиафайлов.

Днем ранее жалобы приходили от пользователей из Сахалинской, Тюменской, Магаданской и Новосибирской областей.

Роскомнадзор и Telegram пока не комментировали информацию о сбоях в работе мессенджера.

