Forbes: маркетплейс цветов Flowwow ведет переговоры о продаже бизнеса «Яндексу»

«Яндекс» собирается купить российский бизнес маркетплейса цветов и подарков Flowwow, сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к сделке.

По информации собеседников издания, Flowwow планируется присоединить к «Яндекс Еде» — в сервисе есть раздел «Цветы». Сделка готовится к завершению в апреле 2026 года. Сумма сделки может составить восемь миллиардов рублей.

В свою очередь источники РБК говорят, что Flowwow нашел покупателя на свой бизнес, один из основных претендентов — «Яндекс». Один из собеседников издания пояснил, что Flowwow намерен поделить бизнес на российскую и иностранную части.

«Flowwow не скрывает и публично говорит о том, что рассматривает инвестиционные возможности — это естественно для бизнеса с устойчивой динамикой роста», — сказал представитель Flowwow.

По информации Forbes, Flowwow начал искать покупателя на российский актив в 2025 году. При этом в 2021-22 годах маркетплейс уже вел переговоры с «Яндексом» о продаже, но из-за начала войны сделка сорвалась. В пресс-службе компании заявили, что основатели обсуждали частичную или полную продажу бизнеса, вели переговоры с «одним из маркетплейсов», но в итоге сосредоточились на самостоятельном росте.

По данным СПАРК, выручка ООО «Флаувау» в 2024 году составила 4,2 миллиарда рублей, чистый убыток — 6,5 миллиона рублей.

Маркетплейс Flowwow в 2014 году основали екатеринбургские предприниматели Вячеслав Богдан и Андрей Макеев, а также минский программист Артем Гамбицкий. Известность они получили в начале 2015 года. Политик Максим Кац (в тот момент — муниципальный депутат) в марте того года написал в своем блоге, что «Мосцветторг» перестал доставлять букеты на мемориал убитого политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Кац через общих знакомых вышел на цветочный агрегатор Flowwow, который «за ночь» разработал и запустил одностраничный сайт для заказа цветов с доставкой к мемориалу. Позже страницу заказов для мемориала закрыли.

К 2020 году на платформе было около пяти тысячи продавцов, а ее оборот превысил миллиард рублей, пишет Forbes. В 2019 году основатели компании решили выйти на зарубежный рынок, через пять лет Вячеслав Богдан рассказывал, что компания работает почти в 30 странах.

