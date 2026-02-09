Власти Кубы предупредили иностранные авиакомпании, что топлива для заправки их самолетов нет. На Кубе находятся не менее 4000 туристов из России

Власти Кубы предупредили иностранные авиакомпании, что с понедельника, 9 февраля, они не смогут заправлять свои самолеты в местных аэропортах из-за нехватки топлива, сообщило агентство EFE. Топлива стало не хватать из-за нефтяной блокады, введенной США в конце января. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу.

Ограничения на заправку воздушных судов продлятся не менее месяца. На Кубу, в числе прочих, летают российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и Nordwind Airlines.

Mash 9 февраля сообщил со ссылкой на пассажиров, что рейс «России» из Москвы в Гавану был отменен в последний момент — командир объявил, что в кубинском аэропорту нет топлива для заправки. Самолет, по данным Flightradar, все-таки вылетел на Кубу с опозданием на пять часов. Телеграм-канал со ссылкой на турагентов предполагает, что самолет отправили, чтобы забрать российских туристов. Ассоциация туроператоров (АТОР) подтвердила отмену рейса и отправку пустого самолета на Кубу.

Из системы бронирования «Аэрофлота» следует, что расписание рейсов в Гавану и Варадеро на ближайшее время скорректировано. Пока продаж нет.

Российский союз туриндустрии (РСТ), в свою очередь, заявил, что ситуация с возвращением российских туристов с Кубы стабильна, сообщает агентство «Москва». На острове, по данным РСТ, находятся около 4000 туристов из России. По оценкам АТОР, в настоящее время на Кубе могут находиться 4,2–4,7 тысячи организованных туристов из России.

АТОР сообщает, что из-за снижения потока иностранных туристов часть отелей на Кубе закрываются, а постояльцев бесплатно переселяют в другие гостиницы — «как правило, более высоких категорий». SHOT, в свою очередь, пишет, что туристам из России предлагают перебраться в гостиницы более низкого класса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, признал, что ситуация с топливом на Кубе критическая. «Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи», — сказал Песков (цитата по «Вы слушали „Маяк“»).

