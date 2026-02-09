В Самаре активист на заседании думы призвал депутатов разделить с Путиным «ответственность за провал СВО». Его оштрафовали

Ленинский районный суд Самары назначил штраф 30 тысяч рублей представителю непарламентской партии Григорию Еремееву по протоколу о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) из-за высказываний о российско-украинской войне в Самарской губернской думе, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Административное дело завели после выступления Еремеева на заседании думы 23 декабря 2025 года. В тот день могли выступать представители политических партий, которые не представлены в областном парламенте.

Активист заявил, что, по его мнению,«целей невозможно достичь», поскольку «с мая 2022 года мы воюем уже не с Украиной, а союзом стран НАТО». По его словам, продолжение войны «превращается в перемалывание человеческих жизней и судеб, иррациональную трату денежных ресурсов и материальных ценностей».

Однако, заявил Еремеев, сам Путин не может принять решение о прекращении войны, потому что «ни в одной стране мира не любят главнокомандующих, которые не выигрывают войны». Поэтому он предложил депутатам «признать свою вину за провал СВО» и «разделить ответственность с президентом Путиным».

Еремееву не дали закончить речь, сообщало издание «Idel.Реалии». Депутаты Самарской губернской думы его прервали, предложив следователям проверить речь активиста, а его самого объявить «иностранным агентом». При этом в беседе с изданием «Вот Так» Еремеев говорил, что он «в целом поддерживает Владимира Путина как президента», а начало войны объясняет тем, что «конфликт не удалось решить другими способами».

По данным «Idel.Реалии», на активиста также составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за заявлений о фальсификации выборов в той же речи в самарской думе.

Еремеев с протоколами не согласен. По его словам, он не призывал прекращать «СВО», а лишь «предложил депутатам направить обращение президенту Путину, чтобы он прекратил СВО». Еремеев также утверждает, что экспертиза не нашла в его высказываниях признаков вины, но ее к делу не приложили. По второму делу, заявил активист, он предъявил полиции «32 гигабайта доказательств» и «два решения суда о фактах фальсификации».