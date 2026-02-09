В Гонконге посадили на 20 лет медиамагната Джимми Лая. Он выступал против властей Китая и участвовал в протестах

Суд в Гонконге приговорил к 20 годам лишения свободы 78-летнего медиамагната и оппозиционера Джимми Лая по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности.

Бизнесмена, считающегося одним из наиболее заметных критиков властей Китая, признали виновным в «сговоре с иностранными силами» и «распространении подстрекательских материалов».

Как отмечает «Би-би-си», это самый суровый из приговоров, вынесенных по резонансному закону 2020 года о национальной безопасности Гонконга.

Суд постановил, что Джимми Лай использовал свою медиакомпанию Next Digital и ныне закрытую газету Apple Daily в качестве инструмента протеста и лоббирования западных санкций против властей Китая и Гонконга.

Помимо Лая, еще шестеро бывших сотрудников Apple Daily получили тюремные сроки от шести до десяти лет.

Джимми Лай, который также имеет британское гражданство, находится в заключении с 2020 года. Тогда ему дали два срока: один за участие в протестах, другой по делу о мошенничестве. Бизнесмен не признал вины по выдвинутым против него обвинениям.

Правительства ряда стран, в том числе Великобритании, а также международные правозащитные организации Human Rights Watch и «Репортеры без границ» уже потребовали отмены приговора и освобождения Джимми Лая. Сын бизнесмена Себастьян Лай назвал вердикт суда «по сути смертным приговором» его отцу.

