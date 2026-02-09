На выборах президента Португалии победил социалист Антониу Жозе Сегуру. Во втором туре он опередил ультраправого кандидата Андре Вентуру
Кандидат от левоцентристской Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру одержал победу на выборах президента Португалии. Во втором туре, прошедшем 8 февраля, Сегуру опередил кандидата от ультраправой партии «Chega!» («Хватит!») Андре Вентуру. Сегуру набрал почти 67% голосов, его соперник — 33%.
В первом туре Сегуру занял первое место, набрав 31,1%, а у Вентуры было 23,52% голосов.
Сегуру станет первым социалистом на посту президента Португалии за последние 20 лет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Сегуру с победой, отметив, что поддержка Португалией общих европейских ценностой «остается сильной».
Результат Вентуры, несмотря на то, что он значительно отстал от лидера, оказался лучшим в истории его партии, которая появилась лишь в 2019 году, но уже является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте. Вентура, поздравив соперника с победой, заявил, что правые усиливают свои позиции и «скоро будут управлять этой страной».
Президент Португалии избирается на пятилетний срок. В основном этот пост предполагает представительские функции, но у президентов Португалии есть право назначать главу правительства, накладывать вето и даже распускать парламент.
Предвыборная кампания второго тура проходила в Португалии на фоне ликвидации последствий разрушительного урагана «Кристин», обрушившегося на страну в конце января. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, сотни тысяч жителей остались без электроснабжения.
Одним из пунктов предвыборной кампании Вентуры было ужесточение миграционной политики. Сегуру, в свою очередь, заявлял, что миграция — экономическая необходимость, признавая в то же время необходимость улучшить регулирование в этой сфере.