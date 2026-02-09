На войне погиб командир армянского батальона «Арбат» и бывший наемник ЧВК Вагнера Айк Гаспарян

На войне в Украине погиб командир армянского батальона «Арбат» Айк «Абрек» Гаспарян, воевавший на стороне России, сообщил глава оккупационной администрации Горловки Донецкой области Иван Приходько.

По его словам, Гаспарян погиб 9 февраля «при выполнении боевого задания». Других подробностей он не привел. На момент гибели ему было 34 года.

Как выяснила «Медиазона», в августе 2022 года Гаспаряна завербовали на фронт наемником ЧВК Вагнера из исправительной колонии № 5 в Рязанской области, где он отбывал наказание за вооруженный грабеж. Через полгода он переподписал контракт и стал командиром батальона «Арбат». В 2023 году Владимир Путин наградил Гаспаряна медалью «За отвагу».

Добровольческий батальон «Арбат» создал бизнесмен и криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян. Он погиб в феврале 2025 года в Москве при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

