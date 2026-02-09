Мурманский суд назначил пенсионеру из Украины штраф за «дискредитацию» армии из-за лайков в ютьюбе

Суд города Ковдор Мурманской области оштрафовал на 30 тысяч рублей гражданина Украины, пенсионера Василия Йовдия за «дискредитацию» армии РФ, которой были признаны лайки под видео в ютьюбе. На соответствующее постановление суда, вынесенное 23 января, обратила внимание «Верстка».

В решении суда говорится, что административный протокол на Йовдия составили после проверки пограничного управления ФСБ в селе Алакуртти. Силовики изучили телефон украинца и выявили, что он оставлял в ютьюбе «одобрительные комментарии — реакции в виде лайков». Всего в категории «понравившиеся» у него нашлось 139 роликов.

Какие именно ролики вызвали претензии у правоохранительных органов, не уточняется. Известно лишь, что авторами двух из них были «иноагенты». В одном из роликов рассказывалось о гибели начальника войск химзащиты РФ генерала Игоря Кириллова в декабре 2024 года.

Согласно протоколу, Йовдий признал вину и раскаялся в содеянном, а также заявил, что «не поддерживает действующий режим Украины».

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов заявил, что ранее не слышал о подобных обвинениях в административных делах о «дискредитации» армии РФ.

«Суд, в отличие от других дел по этой статье, в своем решении не оценивает, в чем именно выразилась „дискредитация“ армии. Вместо этого судья сделал вывод, что если видео распространил „иноагент“, то это „дискредитация“. Еще и суд тут изобрел интересный конструкт — комментарий в виде лайка. Сам по себе лайк не расцениваю как публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Никакого личного мнения человек не высказывал, информацию не распространял», — пишет Смирнов.